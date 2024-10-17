KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ortak Zemin Yok Açıklaması Önemli

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Açıklamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulidis ile New York'ta gerçekleştirdiği gayrı resmi görüşmeyi değerlendirdi. Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflar arasında ortak bir zemin bulunmadığını vurgulamasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Görüşmenin Detayları

New York'taki yemekte, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kendi pozisyonlarını Hristodulidis’e iletme fırsatı buldu. Tatar, geri dönüşünde yaptığı açıklamalarda, Rum tarafı ile resmi müzakerelerin, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün onaylanmasıyla mümkün olacağını yineledi.

50 Yıllık Müzakere Süreci

Tatar, son 50 yıldır devam eden federasyon temelli müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ve 2017 yılındaki İsviçre görüşmelerinde Rumların masadan kalkmasıyla sürecin sona erdiğini hatırlattı. "Bu şekilde müzakerelere tekrar başlamak, geçmişteki hataları tekrarlamak anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

BM'nin Rolü ve Mesajlar

Tatar, yemekte, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Hristodulidis’e, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalmanın ve bu kararlar çerçevesinde çözüm arayışının gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. Guterres'in basın toplantısında vurguladığı ortak zemin bulamama konusunun, BM’nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından hazırlanan raporda da yer aldığını aktardı. Tatar, Kıbrıs Türk tarafının mücadelelerinin diplomatik düzeyde daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

ABD'nin New York’ta kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), KKTC'ye döndü.

ABD'nin New York’ta kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), KKTC'ye döndü.

ABD'nin New York’ta kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), KKTC'ye döndü.

ABD'nin New York’ta kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (solda), KKTC'ye döndü.