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Kocaeli'de 7 Yıl Sonra Cinayet Davasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'deki cinayet davasında sanık H.Ç.'ye 10 yıl hapis cezası verildi. Olay, 2018'de meydana gelmişti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:38
Kocaeli'de 7 Yıl Sonra Cinayet Davasında Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de Cinayet Davası Sonuçlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 yıl önce gerçekleşen bir trafik kazasının ardından gelişen olayda, silahla bir kişiyi öldüren H.Ç., yeniden görülen duruşmada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Süreci

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan son duruşmaya, maktulün babası Yavuz Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık H.Ç., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.

Sanık ve Avukatın Savunmaları

İddia makamı, önceki celse sunduğu mütalaasını yineledi. Sanık H.Ç., olayın daha önceki celsede aktardığı gibi cereyan ettiğini iddia ederek, "Yargıtay kararını kabul etmiyorum. Meşru savunma sınırları içindeyim. Beraatimi talep ediyorum," dedi. Sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu ise müvekkilinin eyleminin meşru savunma tanımına uyduğunu öne sürdü.

Mağdurun Ailesinin İfadeleri

Yavuz Öztürk, sanık H.Ç.'ye karşı şikayetinin devam ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, H.Ç.'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olayın Detayları

Olay, 20 Ocak 2018'de Hereke Hacı Akif Mahallesi'nde bir trafik kazası sonrasında yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma, Körfez'deki bir karakolun önünde silahlı çatışmaya dönüştü. Bu olayda Furkan Öztürk (25) hayatını kaybederken, T.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan H.Ç., tutuklanmıştı. 2019 yılında verilen bir kararla, önceki duruşmada meşru müdafaa koşullarının oluştuğu gerekçesiyle H.Ç.'nin beraatine hükmedilmişti.

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