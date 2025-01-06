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Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken saldırıya uğrayan Maksut Beytaş yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:23
Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Silahlı Saldırı Olayı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

Maksut Beytaş'a Saldırı

56 yaşındaki Maksut Beytaş, para çekmek üzere ATM'ye geldiğinde, yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hemen olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Yapılan sağlık kontrolünde, Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik güçleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü....

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü....

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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