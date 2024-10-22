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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 7 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde yaşanan doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralandı. Patlama, çevredeki 3 binaya ve 6 araca da hasar verdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:29
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 7 Yaralı

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması Meydana Geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Mevlana Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan doğal gaz patlaması, 7 kişiyi yaraladı.

Patlama Detayları

Patlama, Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple gerçekleşti. Olay sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın bildirimi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yıkım tehlikesi altında olan binadan yaralıları tahliye ederek, ambulanslarla çevredeki hastanelere ulaştırdı.

Patlamanın Etkileri

Doğal gaz patlaması meydana gelen katta büyük hasar oluşurken, etraftaki 3 bina da zarar gördü. Binadan kopan parçaların düştüğü 6 araç da hasar aldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak durumu kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.

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