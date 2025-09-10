Kocaeli'de drift yapan sürücüye 55 bin 659 lira ceza, ehliyete el konuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren drift görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sürücüye ağır idari yaptırım uygulandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, görüntülerin incelenmesi sonucu Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimoza ve Salkım Söğüt caddeleri kavşağında drift yaptığı tespit edilen sürücünün kimliği belirlendi. Paylaşılan videoların ulaşılmasının ardından ekipler hızlı bir tespit çalışması yürüttü.

Uygulanan Ceza

Yapılan inceleme neticesinde sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi uyarınca 55 bin 659 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, idari işlem başlatıldı.

Yetkililer, trafikte benzer tehlikeli davranışların hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğuna dikkati çekti.