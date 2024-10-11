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Kocaeli'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezi İçin Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi rehabilitasyon merkezindeki hayvanlarla ilgili olaylar için soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:23
Kocaeli'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezi İçin Soruşturma Başlatıldı

Kocaeli'de Hayvan Rehabilitasyon Merkezine Soruşturma

Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olaylarla ilgili olarak bir soruşturma başlattı.

Görüntülere İlişkin Açıklama

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Hem adli hem de idari soruşturma yürütülmektedir."

Kamuoyuna Bilgilendirme

Valilik, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini ve süreç boyunca şeffaf bir şekilde bilgi paylaşımında bulunulacağını duyurdu.

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