Kocaeli'de Hünnap Boğaza Kaçtı: Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Karamürsel Balık Hali'nde nefes borusuna hünnap kaçan Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi, pazarcı meslektaşlarının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:09
Olay ve müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi (41), yediği hünnabın soluk borusuna takılması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

Tanrıverdi'nin yardım çağrısına ilk müdahaleyi pazarcı meslektaşları yaptı. Önce sırtına vurulan Tanrıverdi, ardından uygulanan Heimlich manevrası ile boğazındaki meyveden kurtarıldı.

Olay Karamürsel Balık Hali'nde gerçekleşti ve anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, müdahalenin ve kurtarma anının net şekilde kayıt altına alındığını gösteriyor.

