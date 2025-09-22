Kocaeli'de MESEM Davası: 206 Sanık, 77 Milyon 706 Bin TL İddiası

Kocaeli'de MESEM projesinde 206 sanığın yargılandığı davada kamunun 77 milyon 706 bin TL zarara uğradığı ve 6 bin 223 kişinin verilerinin hukuka aykırı ele geçirildiği iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:18
Kocaeli'de MESEM davasında yeni duruşma

Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi kapsamında kamunun zarara uğratıldığı ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddiasıyla açılan dava devam etti. Toplam 206 sanığın yargılandığı dosyada, 7'si tutuklu, 2'si firari sanık bulunuyor.

Duruşma detayları

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firma ve dernek yöneticilerinin yer aldığı 28 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, projeye danışmanlık şirketi aracılığıyla dahil olduklarını, bazı çalışanlarının hesaplarına para yatırılmasına rağmen eğitimlerin başlamadığını belirtti.

Sanıklar, danışmanlık şirketine çeşitli miktarlarda komisyon ödediğini, ödenen ücretleri faizleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'na geri ödediklerini iddia ederek haklarındaki suçlamaları reddetti ve beraat talep etti.

İddianame ve cezai talepler

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında şüphelilerin projeden usulsüz yararlandıklarına yönelik kuvvetli delil bulunduğu belirtiliyor. İddianamede, okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K. hakkında, kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca, proje kapsamında haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen firma ve dernek yöneticileri ile diğer sanıklar hakkında da "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları talep ediliyor.

Süreç ve sonraki duruşma

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınması için 15 Ocak 2026'ya ertelendi. Mahkeme sürecinde iddianamede yer alan rakamlar ve kişisel veri ihlali iddiaları davanın merkezinde yer alıyor.

