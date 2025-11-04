Kocaeli'de Sahte Belgeli Tırda 19 Ton 440 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırda yapılan aramada 19 ton 440 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda araçta ayrıca 1 adet sahte tütün taşıma bildirim belgesi bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İZMİT’TE BİR TIRA DÜZENLENEN OPERASYONDA 19 TON 440 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.