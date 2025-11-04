Kocaeli'de Sahte Belgeli Tırda 19 Ton 440 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

İzmit'te düzenlenen operasyonda sahte belge bulunan tırda 19 ton 440 kilogram kıyılmış tütün ve 1 sahte bildirim belgesi ele geçirildi; 1 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:54
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırda yapılan aramada 19 ton 440 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda araçta ayrıca 1 adet sahte tütün taşıma bildirim belgesi bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

