Kocaeli'de Tırla Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. D-100 kara yolunda ulaşım aksadı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:09
Kocaeli'de Tırla Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'de Kamyonet-Tır Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir tırla çarpışan kamyonet sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde meydana gelen kaza, sürücüleri tedirgin etti.

Kaza anında, İ.M. yönetimindeki demir boru yüklü 41 AUF 106 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen F.M. idaresindeki 35 GA 9759 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Olay yerine ilgili ekiplerin hızlıca sevk edilmesiyle birlikte kaza bölgesi güvenlik altına alındı.

İhbar üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen kaza yerine geldi. Yaralanan kamyonet sürücüsü, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılması ile normale döndü.

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