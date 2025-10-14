Kocaeli'den Gazze'ye İnsani Yardım: 2 Tır Dualarla Uğurlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazze'ye gönderilen 2 insani yardım tırını düzenlenen törende dualarla uğurladı. Yardımlar AFAD koordinasyonuyla Mersin Limanı'ndan sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 00:42
Kocaeli'den Gazze'ye İnsani Yardım: 2 Tır Dualarla Uğurlandı

Kocaeli'den Gazze'ye insani yardım tırları dualarla uğurlandı

Kardeş şehir protokolü çerçevesinde hazırlanan yardım konvoyu yola çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları, belediye yakınındaki otoparkta düzenlenen törende dualara eşlik eden kalabalık tarafından uğurlandı.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze ile yürütülen kardeş şehir protokolü kapsamında uzun süredir süregelen işbirliğini vurguladı ve gün içinde Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Büyükakın, hazırlanan yardımların Mersin Limanı'ndan AFAD koordinasyonuyla Gazze'ye ulaştırılacağını belirterek, "İlk etapta insani yardım ulaştırılacak. Orta ve uzun vadede lojistik destek ve altyapı çalışmaları için hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından hazırlanan yardım paketlerinde dikkat çeken malzemeler şunlar oldu: 18 bin konserve, 2 bin 500 helva, 5 bin 40 çocuk maması, 3 bin bebek maması, 6 bin 300 bisküvi paketi, 80 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 yastık ile çeşitli hijyen malzemeleri.

Törene; AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hazırlanan 2 tır, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından okunan duanın ardından sirenler eşliğinde Gazze'ye doğru hareket etti. Yardımların sevkiyat süreci AFAD koordinasyonuyla Mersin Limanı üzerinden gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları, düzenlenen törenin ardından dualarla yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Hamas, Trump'ın Gazze Planına Verdiği Cevapla Barışa Hazır
2
BM 80. Genel Kurulu New York'ta: Filistin, Gazze ve Ukrayna Gündemde
3
Kocaeli'den Gazze'ye İnsani Yardım: 2 Tır Dualarla Uğurlandı
4
Kurtulmuş İslamabad'da: İslamabad Deklarasyonu ve Gazze için Kalıcı Ateşkes Vurgusu
5
SABİM 9 Ayda 2,1 Milyon Çağrıya Yanıt Verdi: 7/24 Sağlık İletişimi
6
Erdoğan: ABD ile Teknik Görüşmeler F-35 ve CAATSA İçin Sürüyor
7
Türk-Ukraynalı Gençlik Bilim Ortaklığı: BAYKAR, T3 Vakfı ve NC JASU Protokolü

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL