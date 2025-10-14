Kocaeli'den Gazze'ye İnsani Yardım: 2 Tır Dualarla Uğurlandı

Kocaeli'den Gazze'ye insani yardım tırları dualarla uğurlandı

Kardeş şehir protokolü çerçevesinde hazırlanan yardım konvoyu yola çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları, belediye yakınındaki otoparkta düzenlenen törende dualara eşlik eden kalabalık tarafından uğurlandı.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze ile yürütülen kardeş şehir protokolü kapsamında uzun süredir süregelen işbirliğini vurguladı ve gün içinde Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Büyükakın, hazırlanan yardımların Mersin Limanı'ndan AFAD koordinasyonuyla Gazze'ye ulaştırılacağını belirterek, "İlk etapta insani yardım ulaştırılacak. Orta ve uzun vadede lojistik destek ve altyapı çalışmaları için hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından hazırlanan yardım paketlerinde dikkat çeken malzemeler şunlar oldu: 18 bin konserve, 2 bin 500 helva, 5 bin 40 çocuk maması, 3 bin bebek maması, 6 bin 300 bisküvi paketi, 80 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 yastık ile çeşitli hijyen malzemeleri.

Törene; AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hazırlanan 2 tır, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından okunan duanın ardından sirenler eşliğinde Gazze'ye doğru hareket etti. Yardımların sevkiyat süreci AFAD koordinasyonuyla Mersin Limanı üzerinden gerçekleştirilecek.

