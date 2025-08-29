Kocaeli Dilovası'nda Lastik Patlaması Kazası: 2 Çocuk Yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki çocuklardan biri ağır
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, D-100 kara yolu Dilovası rampası mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobilin lastiğinin patlaması sonucu zincirleme bir çarpışma yaşandı.
M.D. idaresindeki 81 AAH 691 plakalı otomobilin lastiğinin patlamasıyla yolda durduğu sırada, İ.Ç. yönetimindeki 41 ALH 203 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı.
Kazada yan yatan hafif ticari araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmek üzere ambulanslarla taşındı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
