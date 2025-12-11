DOLAR
Kocaeli Gebze'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın: 1 İşçi Yaralandı

Gebze’de bir geri dönüşüm deposunun ofis bölümünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; 1 işçi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:55
Olay ve müdahale

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunun ofis bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Deponun ofis olarak kullanılan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Müdahale, yaralı ve soruşturma

Alevleri fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında N.T. isimli işçi kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

