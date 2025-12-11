Kocaeli Gebze'de Geri Dönüşüm Deposunda Yangın: 1 İşçi Yaralandı

Olay ve müdahale

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunun ofis bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda 1 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Pelitli Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Deponun ofis olarak kullanılan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Müdahale, yaralı ve soruşturma

Alevleri fark eden işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında N.T. isimli işçi kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE BİR GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNUN OFİS BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA 1 İŞÇİ YARALANDI. ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.