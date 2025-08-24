Kocaeli İzmit'te Ağaçlık ve Makilik Alanda Yangın — Müdahale Sürüyor
Olay ve müdahale
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkiindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı.