DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.681.323,72 0,51%

Kocaeli İzmit'te Ağaçlık ve Makilik Alanda Yangın — Müdahale Sürüyor

Kocaeli İzmit'te Yeni Mahalle'de ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri, yerleşimlere yakın bölgedeki yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 15:26
Kocaeli İzmit'te Ağaçlık ve Makilik Alanda Yangın — Müdahale Sürüyor

Kocaeli İzmit'te Ağaçlık ve Makilik Alanda Yangın — Müdahale Sürüyor

Olay ve müdahale

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkiindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölge yoğun dumanla kaplandı. İhbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Sürüyor
3
Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Yağmur Pehlivanlı Hayatını Kaybetti
4
Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, Sebte'ye yüzerek iltica etti
5
Karadağ Orman Yangınları İçin Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu
6
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı