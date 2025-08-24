Kocaeli İzmit'te Ağaçlık ve Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Yeni Mahalle mevkiindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Olayın ardından bölge yoğun dumanla kaplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında yerleşim yerlerine yakın bölgelerde müdahale yapıldı; olayda bir evin çatısı zarar gördü.

Ekipler, yangının kesin olarak söndürülmesi ve yeniden alevlenmenin önlenmesi için bölgede soğutma çalışması başlattı.

