Kocaeli İzmit'te Eski Amirine Sıcak Su Döken Kadın Tutuklandı

Kocaeli İzmit'te, işten çıkarıldığını iddia eden E.A.'nın eski amirinin üzerine sıcak su dökmesi sonrası gözaltına alınıp 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:52
Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, eski amirinin üzerine sıcak su döndü.

Olay sonrası gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklanan E.A.'nın, olay anını cep telefonuyla kaydettiği ve bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi. Olay dün İzmit'te gerçekleşmişti.

