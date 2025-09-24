Kocaeli İzmit'te Eski Amirine Sıcak Su Döken Kadın Tutuklandı
Olayın Detayları
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne süren bir kadın, eski amirinin üzerine sıcak su döndü.
Olay sonrası gözaltına alınan E.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Adli Süreç
Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklanan E.A.'nın, olay anını cep telefonuyla kaydettiği ve bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi. Olay dün İzmit'te gerçekleşmişti.