Kocaeli İzmit'te Kontrolden Çıkan Otomobil: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmit Sanayi Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara ve yayalara çarptı; 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 18:38
Sanayi Mahallesi'nde sabah vakası, kaza anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araçlara ve araçların yanındaki kişilere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay anı bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele yönüne giden S.D. (22) idaresindeki 41 BJ 022 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki 34 VY 5953 plakalı hafif ticari araç ve 55 PN 283 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın ardından araç, yanlarında duran H.T. (60), S.S. (15), A.S. (42) ve Recep Cüre (58)'ye de çarptı.

Yaralanan H.T., Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne; S.S. ve A.S. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne; ağır yaralanan Recep Cüre ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Recep Cüre kurtarılamadı. S.S. ve A.S.'nin tedavileri sürerken, H.T. işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Kaza anını anlatan restoran çalışanı Habil Sarucan, “Karşı taraftan hızla gelen araç, kontrolü kaybediyor. Önce arkamda bulunan hafif ticari araca çarpıyor. Çarptıktan sonra geri geri 4 kişiye çarpıyor, bunlardan 1 kişi vefat ediyor. Diğer 3 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Yarış yaptıkları iddiası var. Kaza anında burada değildim, zaten dükkan da kapalıydı. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyebilirim, vuran araçtan önce bir araç daha geçiyor hızla, tahmini 150 kilometre hızı vardı. Onun peşinden bu araç 5 saniye sonra gelip vuruyor. Duran halde olduğu için araç çarpıyor, o da haliyle dükkana giriyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü S.D. gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

