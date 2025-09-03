DOLAR
Kocaeli İzmit'te şantiyede bıçaklı kavga: Şüpheli tutuklandı

İzmit'te şantiyede çıkan kavgada bir işçi ağır yaralandı; gözaltına alınan şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:58
Şantiyede çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir işçi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak'taki bir inşaatın şantiyesinde, işçilerden D.K. ile aynı şantiyede çalışan Ü.C.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K., bıçakla ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K.'nin tedavisi sürüyor.

Olayın ardından gözaltına alınan Ü.C.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

