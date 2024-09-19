Kocaeli Karamürsel'de 3 Katlı Otelde Yangın Çıktı

Kocaeli Karamürsel'de Yangın Tehlikesi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Yangın, Çamçukur Mahallesi'nde bulunan ahşap yapıda başladığı ve henüz nedeninin belirlenemediği bildirilmektedir.

Alevler Hızla Yayılıyor

Otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçrayan alevler, çevrede büyük bir paniğe sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Yangının büyümesi üzerine, bölgedeki vatandaşlar da durumu yetkililere bildirerek acil yardım çağrısında bulundu.

İtfaiye Müdahale Ediyor

Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, olay müdahalesi için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede büyüyen yangının önüne geçebilmek adına gereken tüm önlemler alınmaya çalışılıyor.