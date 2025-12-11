DOLAR
Kocaeli Şehir Tiyatroları Berlin’de: 'Üç Jokerli Konken' 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 'Üç Jokerli Konken' ile 14 Aralık Pazar günü Berlin'de 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde sahne alacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:53
14 Aralık Pazar günü Berlin sahnesinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatroseverlerle buluşmak üzere Almanya’ya gidiyor. Ekip, 'Üç Jokerli Konken' adlı oyunuyla 10. Berlin Türk-Alman Tiyatro Festivali kapsamında 14 Aralık Pazar günü Berlin’de sahne alacak.

Komedi türündeki eser, yıllardır birlikte konken oynayan üç arkadaşın mahallelerindeki bakımevinin kapanma tehlikesiyle karşılaşması sonucu aldıkları kararları ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor. Oyun, sıcak dili ve güçlü mizahı ile izleyiciye hem düşündüren hem de güldüren anlar sunuyor.

Temasında dostluk ve dayanışma bulunan oyun, hem Türk hem de Alman tiyatroseverlerle buluşarak kültürlerarası etkileşime katkı sağlayacak.

