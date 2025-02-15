Kök Hücre Nakli ile Çocukluk Çağı Kanserlerinde Başarı Oranı Artıyor

Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kök Hücre Nakli ve Başarı

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Tanyeli, çocukluk çağı kanserleri içinde en fazla görülen türün lösemi olduğunu açıkladı. Bunun ardından beyin, santral sistem tümörleri ve lenfomaların geldiğini belirten Tanyeli, “Dirençli vakalarda veya tekrarlayan hastalıklarda kök hücre nakliyle tedavide başarı oranını artırmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Önemli İstatistikler

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü kapsamında basına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanyeli, çocukluk çağı kanserlerinin, erişkinlerde görülenlerden birçok açıdan farklılaştığını vurguladı. Çocukluk çağı kanserlerinin genel olarak 4. en sık ölüm sebebi olduğunu ifade eden Tanyeli, dünyada her yıl yaklaşık 160 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 3 bin çocuğun bu hastalığa yakalandığını aktardı.

Başarı Oranı Yükseliyor

Çocuk tümörlerinde tedavi başarısının her geçen yıl arttığını belirten Tanyeli, sonuçların hastalıklara göre değişmekle birlikte ortalama %60-70 oranında şifa elde edildiğini söyledi.

Kök Hücre Naklinin Önemi

Çocukluk çağı kanserlerinde kök hücre naklinin önemine dikkat çeken Tanyeli, Türkiye'nin kök hücre naklinde Avrupa'daki en başarılı ülkelerden biri olduğunu ifade etti. “30 yıl önce ülkemizde yalnızca 2-3 merkeze sahipken, bugün 40’tan fazla pediatrik kök hücre nakli merkezi bulunmaktadır.” diyen Tanyeli, merkezlerin büyük başarılara imza attığını kaydetti.

Yenilikçi Tedavi Yöntemleri

Son yıllarda artan teknolojik gelişmeler ve genetik ile immünolojik çalışmaların da tedavi planlama süreçlerine yardımcı olduğunu belirten Tanyeli, “Dirençli vakalarda klasik kemoterapilerle birlikte immünoterapiler kullanılmaktadır.” diyerek umut verici tedavi yöntemlerinin kapı araladığını vurguladı.

Gelecekte Yapay Zeka Kullanımı

Yapay zekanın sağlıkta henüz istenilen noktada bulunmadığını dile getiren Tanyeli, erken tanıda kullanılabilmesi için özel formatların oluşturulması gerektiğini ifade etti. “Gelecek için umut verici bir alan, ancak şu an böyle bir durum söz konusu değil.” diyerek değerlendirmelerde bulundu.