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Kolombiya'da Kokain Üretimi Tarihi Zirveye Ulaştı

2023 yılında Kolombiya'da kokain üretimi yüzde 53 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 05:22
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 05:22
Kolombiya'da Kokain Üretimi Tarihi Zirveye Ulaştı

Kolombiya'da Kokain Üretiminde Büyük Artış

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden Kolombiya'da kokain üretiminin 2023 yılı itibarıyla %53 oranında bir artış göstererek tarihi bir zirveye ulaştığı belirtildi. Bu durum, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayımlanan bir raporda detaylandırıldı.

Kayıt Dışı Veriler ve Üretim Süreci

Rapora göre, geçtiğimiz yıl kokain üretimi 2,600 ton olarak kaydedilmiş ve bu da tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak değerlendirilmişti. 2022 yılındaki koka yaprağı ekim alanı 253 bin hektar iken, 2023 yılı itibarıyla bu rakamın %10 oranında artış gösterdiği bilgisi verildi. UNODC Bölge Direktörü Candice Welsch, kokain üretiminin özellikle verimliliğin yüksek olduğu bölgelerde hız kazanarak, "Bugün bir hektar koka, iki yıl öncesine göre iki kat daha fazla kokain üretiyor," açıklamasını yaptı.

Devlet Politikaları ve Gelecek Öngörüleri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, uyuşturucuya karşı yürütülen savaşın şimdiye kadar beklenen başarıyı sağlamadığını ifade ederek, "Koka hasadının devlet tarafından satın alınmasını başlatacağız. Yöntemleri değiştirmezsek başarı sağlayamayız," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kolombiya'da koka yaprağı ekiminin en yoğun olduğu bölgelerin Cauca, Narino, Putumayo ve Kuzey Santander olarak belirlendiği kaydedildi.

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