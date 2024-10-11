Kolombiya Hükümeti, ELN ile Barış Müzakerelerine Yeniden Dönüyor

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan (ELN) gelen barış müzakereleri teklifine olumlu bir yanıt verdi. Bu karar, ELN'nin 17 Eylül'de bir askeri üsse gerçekleştirdiği saldırının ardından müzakereleri durduran hükümet tarafından alındı.

Hükümetin Cevabı

Hükümetin barış delegasyonunun yaptığı açıklamada, Kolombiya halkının barış arzusuna yanıt vermek amacıyla ELN'nin müzakereleri yeniden başlatma teklifinin kabul edildiği ifade edildi. ELN ise, garantör ülkelerin katılımıyla hükümet heyeti ile yeniden görüşmek için hazır olduklarını duyurdu.

Saldırı Sonrası Gelişmeler

ELN, Arauca yönetim bölgesindeki Puerto Jordan köyünde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda üç askerin hayatını kaybetmesine ve otuz askerin yaralanmasına neden olmuştu. Bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, barış müzakerelerini askıya almıştı.

Yeni Müzakere Süreci

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da kesintiye uğrayan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı. Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, 6 aylık geçici ateşkes anlaşması ile sona ermiş ve 3 Ağustos 2023'te resmi olarak yürürlüğe girmişti.

Ancak, 3 Ağustos'ta ikili ateşkesin sona ermesinin ardından taraflar arasında karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı.