Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Savaş Nedeniyla 100 Binden Fazla Yerinden Edilme Yaşandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Son Durum

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda devam eden çatışmalar, son 1 haftada 100 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), bölgedeki çatışmalardan 120’ye yakın köyün etkilendiğini duyurdu.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Yerinden edilen kişilerin büyük bir kısmı, bölgedeki geçici kamplara sığınmak zorunda kalırken, bu kamplarda temel ihtiyaçlara erişimin son derece sınırlı olduğu bildiriliyor. OCHA, bölgedeki sağlık, gıda ve barınma koşullarının kritik seviyede olduğunu vurgulayarak, hayati bir acil yardım çağrısında bulundu.

Yerinden Edilme Krizinin Ölçeği

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2024 yılı itibarıyla 6 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği rapor ediliyor. Bu, uluslararası alanda **dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biri** olarak kabul ediliyor. Çatışmalar, doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.