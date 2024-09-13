Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Konya'da Gıyabi Cenaze Namazı

Konya, Türkiye - Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Konya'da gıyabi cenaze namazı icra edildi.

Organizasyon ve Katılımcılar

Bu anlamlı program, kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından organize edildi. Cuma namazının ardından, vatandaşlar Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Namaz ve Dua

Mevlana Meydanı'nda toplanan kalabalık, Eygi için gıyabi cenaze namazını kıldı. Namazın ardından, İsrail’in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için dualar edildi.

Konya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.