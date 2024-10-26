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Konya'da Eş Cinayeti: Ebru Küçüktaşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Ebru Küçüktaşdemir'in cenazesi, Beyşehir'de defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:38
Konya'da Eş Cinayeti: Ebru Küçüktaşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'da Ebru Küçüktaşdemir'in Cenazesi Düzenlendi

Konya'nın Meram ilçesinde, Abdullah Küçüktaşdemir tarafından bıçakla öldürülen Ebru Küçüktaşdemir (45), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, boşanma aşamasındaki çiftin arasında meydana geldi.

Olayın Ardından Gelişmeler

Güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi Abdullah Küçüktaşdemir'i (47) yakalayarak emniyette gerekli işlemleri tamamladı. Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mağdur ve Zanlı Hakkında Bilgiler

Abdullah Küçüktaşdemir'in, polis kayıtlarına göre çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu öğrenildi. Çiftin, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği ve son dönemde şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı bildirildi.

Cenaze Töreni

Ebru Küçüktaşdemir'in cenaze namazı, Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'nde kılındı ve ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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