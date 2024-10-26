Konya'da Eş Cinayeti: Ebru Küçüktaşdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'da Ebru Küçüktaşdemir'in Cenazesi Düzenlendi
Konya'nın Meram ilçesinde, Abdullah Küçüktaşdemir tarafından bıçakla öldürülen Ebru Küçüktaşdemir (45), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, boşanma aşamasındaki çiftin arasında meydana geldi.
Olayın Ardından Gelişmeler
Güvenlik güçleri, cinayet şüphelisi Abdullah Küçüktaşdemir'i (47) yakalayarak emniyette gerekli işlemleri tamamladı. Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mağdur ve Zanlı Hakkında Bilgiler
Abdullah Küçüktaşdemir'in, polis kayıtlarına göre çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu öğrenildi. Çiftin, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği ve son dönemde şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı bildirildi.
Cenaze Töreni
Ebru Küçüktaşdemir'in cenaze namazı, Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'nde kılındı ve ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.