Konya'da Polis Bıçakla Yaralandı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Olayın Yeniden Gözden Geçirilmesi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olay, sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan polis memurunun yaralanması ile sonuçlandı. Olay, Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi.

Yardım Çağrısı ve Olayın Gelişimi

Ambulans görevlileri, sinir krizi geçiren 29 yaşındaki E.K.'ye müdahale etmek üzere polis ekibinden yardım talep etti. Yardım için olay yerine giden polisler, E.K.'nin aniden bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu, polis memuru Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

Saldırganın Etkisiz Hale Getirilmesi

Diğer polis memurları, saldırgan E.K.'yi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı durumdaki polis ve saldırgan, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Topuz'un, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Valinin Ziyareti ve Açıklama

Olayla ilgili gelişmelerin ardından Konya Valisi İbrahim Akın, hastaneye giderek yaralı polis memurunu ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamada, "Polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, suç aleti ile yaralı şekilde yakalanmış ve konuyla ilgili araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Şüphelinin Suç Kayıtları

E.K. hakkında yapılan incelemelerde, hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti gibi suçlardan toplamda 33 kaydının bulunduğu öğrenildi.