DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.149.053,64 0,48%

Konya'da Polis Bıçakla Yaralandı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Konya'da yardım çağrısına giden polis, sinir krizi geçiren kişi tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:45
Konya'da Polis Bıçakla Yaralandı, Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Olayın Yeniden Gözden Geçirilmesi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olay, sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan polis memurunun yaralanması ile sonuçlandı. Olay, Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi.

Yardım Çağrısı ve Olayın Gelişimi

Ambulans görevlileri, sinir krizi geçiren 29 yaşındaki E.K.'ye müdahale etmek üzere polis ekibinden yardım talep etti. Yardım için olay yerine giden polisler, E.K.'nin aniden bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu, polis memuru Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

Saldırganın Etkisiz Hale Getirilmesi

Diğer polis memurları, saldırgan E.K.'yi silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı durumdaki polis ve saldırgan, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Topuz'un, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Valinin Ziyareti ve Açıklama

Olayla ilgili gelişmelerin ardından Konya Valisi İbrahim Akın, hastaneye giderek yaralı polis memurunu ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamada, "Polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, suç aleti ile yaralı şekilde yakalanmış ve konuyla ilgili araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Şüphelinin Suç Kayıtları

E.K. hakkında yapılan incelemelerde, hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti gibi suçlardan toplamda 33 kaydının bulunduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı
2
TİKA Azerbaycan'da Postoperatif Bakım Eğitimi Düzenledi
3
Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor
4
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü
7
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi