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Konya'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu birçok mahallede su baskınları meydana geldi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:36
Konya'da Şiddetli Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Konya'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, bölgedeki yaşamı derinden etkiledi. Özellikle Karacadağ, Kozanlı ve Kırkpınar mahallelerinde meydana gelen şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

Su Altında Kalan Cadde ve Sokaklar

Yağışlar sonucunda bazı cadde ve sokaklar tamamen su altında kalırken, bölge sakinleri zor anlar yaşadı. Bu olumsuz hava şartları, günlük yaşamı aksatmanın yanı sıra, yerel yönetim için de ciddi bir sorun oluşturuyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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