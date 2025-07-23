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Konya'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Bin 108 Parça Eser Ele Geçirildi

Konya'da yapılan operasyonda 1912 sikke ve 196 obje ile toplamda 2 bin 108 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 09:21
Konya'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Bin 108 Parça Eser Ele Geçirildi

Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Detaylı Aramalar Gerçekleştirildi

Operasyon kapsamında, bir ev ve bir iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait eserlere ulaşıldı. Ele geçirilen eserler, önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip.

Yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlgili birimler, konuyla ilgili soruşturmayı derinleştirerek tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmeyi hedefliyor.

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele...

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1912 sikke ve 196 obje ele geçirildi.

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