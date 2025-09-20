Konya'da Tersakan ve Bolluk Gölleri Kurudu — Tuz Tabakası Kaldı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Tersakan ve Bolluk gölleri kurudu; geriye tuz tabakası kaldı. Kuş yaşamı ve endüstriyel mineraller tehlike altında.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:05
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Tersakan ve Bolluk gölleri, önceki yıllarda çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaparken bugün kuruyup çatlayan zemin ve tuz tabakasıyla çorak arazilere dönüştü.

Kuraklık ve su kaynaklarının tükenmesi

Yağışların azalması, akarsuların kuruması ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle göller artık beslenemiyor. Geçmişte 50 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen su seviyeleri bulunan göller bu yıl tamamen kurudu.

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, bu durumun havzadaki genel kuraklığın en temel göstergesi olduğunu vurguladı ve göllerin kurumasının doğal hayat ile endüstriyel üretim açısından ciddi sorunlar yaratacağını söyledi.

Yaban hayatı ve göçmen kuşlar tehdit altında

Göller, bölgeye özgü yaşam formları ve göçmen kuşların beslenme ve üreme alanıydı. Prof. Dr. Arık, "Bu göller kuşların yaşam alanları ve göçmen kuşların da duraklarındandı. Suyu kaybettiğimiz zaman canlı varlığını da kaybetmiş oluyoruz. Bu kuşları çeken en önemli şey suyun varlığı." ifadelerini kullandı.

Endüstriyel önemi olan mineraller

Tersakan ve Bolluk göllerinin sularından çıkarılan sodyum sülfat ve sodyum karbonat, çeşitli endüstriyel üretimler için önemli ham maddelerdi. Prof. Dr. Arık, göllerin sularının halk arasında "acı su" olarak bilindiğini ve bu minerallerin sofralık tuzun ötesinde birçok kimyasal için kullanıldığını belirtti.

Saha gözlemleri ve yer altı suyu baskısı

Arık, saha çalışmaları sırasında suyun neredeyse tükenme noktasına geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Havzayı besleyen akarsuların su getirememesi, yağışların azlığı ve tarımsal faaliyetler için yer altı suyunun yoğun kullanımı nedeniyle yer altı su seviyelerinde onlarca metre düzeyinde düşüşler gözlemlendi.

Ruhsatlı kuyuların yanı sıra yaygın olan kaçak kuyuların da yer altı suyunu hızla tükettiğine dikkat çekilirken, bazı vatandaşların mevcut kuyuları kapatıp yenisini açma girişimlerinde bile su bulunamadığı ifade edildi.

