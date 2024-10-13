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Konya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 22:13
Konya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Konya'da Trajik Kaza

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Kuzukuyu Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Olayda, K.S. yönetimindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman A. idaresindeki 42 ABZ 867 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yaşamını yitiren otomobil sürücüsünün cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yandan, tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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