Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Operasyon Detayları
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, D-300 kara yolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki İ.D. ve F.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan İ.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
