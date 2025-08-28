DOLAR
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:20
Operasyon Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, D-300 kara yolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan araçtaki İ.D. ve F.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; F.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı.

