Konya Kulu'da 4 Büyüklüğünde Deprem – AFAD ve Yetkililerden Açıklama

Konya Kulu'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 09.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yetkililerin açıklamaları

Konya Valiliği'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadığı ve ekiplerce saha taramalarının titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını ve süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise belediye ekipleri ve ilgili kurumlarla gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını ve gerekli tüm kontrolleri yaptıklarını kaydetti.