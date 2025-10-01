Konya Seydişehir'de Samanlık Yangını: Baba ve Oğlu Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında baba ve oğlu ile bir kadın dumandan etkilendi; 20 ton saman yandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:45
Taraşçı Mahallesi'nde çıkan yangın 20 ton samanı küle çevirdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan samanlık yangınında, Muammer Karagöz ve oğlu Ali Karagöz yaralandı; Fatma Karagöz dumandan etkilendi.

Taraşçı Mahallesi Küme Evleri'nde Muammer Karagöz'e ait samanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

Yangına müdahale eden Muammer ile oğlu Ali Karagöz yaralanırken, Fatma Karagöz dumandan etkilendi. Üç kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 20 ton samanın yandığı öğrenildi.

