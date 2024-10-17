Köy Yerleşimlerinde Konut Dönüşümü İçin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Köy Yerleşimlerinde Konut Dönüşümü İçin Yeni Düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen köy yerleşim alanları için önemli kolaylıklar sağlıyor.

Yönetmeliğin İçeriği

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile, depremden zarar gören konutların yerinde yeniden inşasına olanak tanınmıştır. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, köy yerleşimlerinde mevcut konutların durumu göz önünde bulundurularak yeni düzenlemeler yapıldı.

Çekme Mesafeleri ve İnşaat Koşulları

Yönetmelik ile getirilen geçici madde, belediye mücavir alanları içinde veya dışında planı bulunmayan köy ve mezralarda orta hasar ve üzeri tespit edilen konutların yeniden inşasına dair çekme mesafeleri koşullarını belirliyor. Parsel sınırları dahilinde en az 1,50 metre yol cephelerine ve 3 metre ikinci bina mesafelerine uyulması şartıyla, yapılaşmaya olanak tanınıyor.

Yerel Yönetimlere Yetki Verildi

Belirtilen çekme mesafelerinin sağlanamadığı durumlarda, yerel yönetimlere (belediyeler ve il özel idareleri) mevcut yapıların afetten önceki durumuna göre uygun çekme mesafelerini belirleme yetkisi verildi. Ayrıca, parsellerde yapı sayısı, depremler öncesi mevcut bina sayısını aşmamak kaydıyla serbest bırakıldı.

Afet Riski Taşıyan Alanlar Dışında Bırakılacak

Yönetmelik, köy ve kırsal alanların belirlenmesi sırasında afet riski taşıyan bölgelerin (taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi) dışarıda bırakılmasını güvence altına alıyor.

Söz konusu düzenlemelerden yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2026 tarihine kadar ilgili idarelere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.