Köyceğiz'de Başkan Yardımcısı Ö.Ö. Gözaltına Alındı: Sahte Yapı Kullanım Belgesi İddiası

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö., sahte yapı kullanım belgesi düzenleyip haksız maddi menfaat sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı; evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:29
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı Ö.Ö., sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek haksız maddi menfaat sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İhbar ve soruşturma başlatıldı

Bazı belediye çalışanlarının, Ö.Ö.'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair şikâyetini CİMER'e iletmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İnceleme ve yapılan tespitler

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlendi. Bu tespitler üzerine operasyon düzenlendi.

Arama ve el koyma

Jandarma ekipleri, zanlının belediyedeki odası ile ikametinde arama yaptı; çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu. Şüpheli Ö.Ö. gözaltına alındı.

