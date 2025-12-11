DOLAR
Köyceğizli öğrencilerden Filistin'e 7.250 TL yardım

Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ahmet Demir'in öncülüğünde biriktirdikleri 7 bin 250 TL'yi TDV aracılığıyla Filistin'e ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:21
Köyceğizli öğrencilerden Filistin'e 7.250 TL yardım

Köyceğizli öğrencilerden Filistin'e anlamlı yardım

Okulun dayanışma kampanyası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistinli kardeşlerine destek olmak için birleşti. İlk adımı atan öğrenci Ahmet Demir öncülüğünde başlayan kampanyada öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarla yardım topladı.

Öğrencilerin dayanışması sonucu bir araya getirilen yardım tutarı 7 bin 250 TL oldu. Kampanya kapsamında okul yönetimi ve öğrenciler, elde ettikleri desteği ulaştırmak üzere adım attı.

TDV'ye teslimat ve müftüden kutlama

Okul Müdürü Uğur Arslan ve öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları Köyceğiz İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Köyceğiz Şubesi'ne teslim etti. Yardımın temsilcileri olarak üç öğrenci parayı vakfa ulaştırdı.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, öğrencilerin duyarlı davranışını şu sözlerle değerlendirdi: “Geleceğimizin teminatı, koca yürekli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hem aileleri ve hem de kendileri mazlum kardeşlerini yalnız bırakmadılar, destek oluyorlar. Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşanıyor bu vahşete koca yürekli gençlerimiz duyarsız kalmamışlar. Okulda öğrenciler kendi aralarında biriktirdikleri 7 bin 250 TL’yi temsili üç öğrencimiz getirerek TDV Köyceğiz Şubemize teslim ettiler. Vakfımız inşallah bu yardımları Gazze’ye bir an önce ulaştıracaktır. Oradaki insanlarımızın yarasına bir nebzede olsun merhem olurlar. Cenabıhak yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin.”

Öğrencilerin başlattığı kampanya, yerel dayanışma ve insani yardımın örnek bir göstergesi olarak kayda geçti.

KÖYCEĞİZLİ ÖĞRENCİLERDEN YÜREK ISITAN YARDIM

KÖYCEĞİZLİ ÖĞRENCİLERDEN YÜREK ISITAN YARDIM

