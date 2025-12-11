DOLAR
Kozan'da Ev Yangını Söndürüldü: Taş Mahallesi'nde Paniğe Neden Oldu

Adana Kozan'da Taş Mahallesi Varan Sokak'ta çıkan ev yangını, itfaiye tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:47
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Taş Mahallesi Varan Sokak üzerindeki bir evde çıkan yangın, çevreye sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı bir esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Evden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Evde yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin olay sırasında dışarıda olduğu, yangının çevreye sıçramadan söndürülmesiyle daha büyük bir faciayı önlendiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

