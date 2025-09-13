KPSS Alan Bilgisi İkinci Oturumu ÖSYM Tarafından Gerçekleştirildi

KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

Sınavın akışı ve süreler

Saat 14.45'te başlayan oturumda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru yöneltildi. Adaylara tüm testleri cevaplamaları için toplam 150 dakika süre verildi.

Katılım ve güvenlik önlemleri

KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu. Sınavların uygulanması için 345 bina ve 4 bin 538 salon kullanıldı. Oturumlarda görev alan personel sayısı 16 bin 996 kişi olurken, sınav güvenliği için sahada 2 bin 377 emniyet personeli görev yaptı.

Gelecek oturum ve sonuç takvimi

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak; istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere toplam 160 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.