DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,04 -0,43%
ALTIN
5.770,28 0,42%
BITCOIN
3.842.766,39 2,39%

Kremlin: Putin yarın Türkmenistan'da Erdoğan ile görüşecek

Kremlin, Putin'in yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi planladığını açıkladı; iki lider Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:45
Kremlin: Putin yarın Türkmenistan'da Erdoğan ile görüşecek

Kremlin: Putin yarın Türkmenistan'da Erdoğan ile görüşecek

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor.

Forum ve ziyaretin amacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan’ı ziyaret edecek. Erdoğan’ın ziyareti sırasında ikili görüşmeler de yapılması bekleniyor.

Kremlin'den gelen açıklama ve Peskov'un sözleri

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat’ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" dedi.

Peskov, Putin’in Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı sorusuna ise "Planlanıyor" yanıtını verdi.

KREMLİN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, YARIN TÜRKMENİSTAN'DA...

KREMLİN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, YARIN TÜRKMENİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR" DENİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi
2
Bilecik’te Şehitler Anısına Fidan Dikimi
3
Yortan'da 64 Konutluk TOKİ Projesinin Temeli Atıldı
4
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
5
ASKİ Mobil Uygulaması Aydınlıların Hizmetinde
6
Van'da Muradiye Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' Unvanı Aldı
7
Çarşamba’da Altyapıya Neşter: SASKİ’den Kapsamlı Yenileme

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?