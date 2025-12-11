Kremlin: Putin yarın Türkmenistan'da Erdoğan ile görüşecek

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor.

Forum ve ziyaretin amacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan’ı ziyaret edecek. Erdoğan’ın ziyareti sırasında ikili görüşmeler de yapılması bekleniyor.

Kremlin'den gelen açıklama ve Peskov'un sözleri

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in yarın Türkmenistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat’ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan’da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" dedi.

Peskov, Putin’in Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı sorusuna ise "Planlanıyor" yanıtını verdi.

KREMLİN TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, YARIN TÜRKMENİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR" DENİLDİ.