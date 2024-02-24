Kripto Parada Vergi Şoku! İşlem Vergisi Alınacak! Piyasaya Sıkı Denetim Geliyor!

KRİPTO PARA YASAL DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SONA YAKLAŞIYOR

Kripto para piyasasının yasal bir zemine oturtulması için yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Meclis'e sunulması planlanan düzenlemelerde, kripto varlıklardan elde edilen kazançlar üzerinden işlem vergisi alınması öngörülüyor. Bu adımın temel amacı, dijital para ile kara para aklamanın önüne geçmek.



BORSALARIN DENETLENEBİLİRLİĞİ ARTACAK

Kripto sektörüne ilişkin çalışmalar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında da ele alındı. Yapılacak düzenlemelerle, kripto para borsalarının denetlenebilirlikleri ve şeffaflıkları artırılacak. Borsaların kuruluş sürecinde sermaye şartı getirilirken, denetimler sıkılaştırılacak.



ŞİFRELEME VE HUKUKİ NİTELİK

Çalışmalar kapsamında, kripto varlıkların hukuki niteliği belirlenecek. Varlıkların ihraç ve dağıtımı ile alım-satım işlemlerinde uyulması gereken ilkeler belirlenecek. Ayrıca, kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması için düzenlemeler yapılacak.



DÜNYA ÇAPINDA VERGİ UYGULAMALARI

Dünya genelinde kripto para vergilendirme uygulamaları da artıyor. Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergilendirme kararını onaylamıştı. Almanya ve İsveç gibi ülkelerde de kripto varlıklardan elde edilen kazançlar vergiye tabi tutuluyor.

