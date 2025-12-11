DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Kronik Stres Tüm Vücudu Hasta Ediyor: Bedensel Etkiler Panelde Tartışıldı

Medipol panelinde uzmanlar, kronik stresin nörolojiden bağışıklığa, kas sisteminden cilde kadar vücutta kalıcı hasarlar bırakabildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:08
Kronik Stres Tüm Vücudu Hasta Ediyor: Bedensel Etkiler Panelde Tartışıldı

Kronik Stresin Bedensel Etkileri Medipol Panelinde Masaya Yatırıldı

Medipol Sağlık Grubu tarafından düzenlenen "Kronik Stresin Bedensel Etkileri" panelinde, stresin yalnızca ruh sağlığını değil vücudun hemen her sistemini nasıl etkilediği uzmanlar tarafından ele alındı. Panel, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve moderatörlüğünü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Taha Can Tuman üstlendi.

Kronik stres yalnızca zihni değil bedeni de etkiliyor

Doç. Dr. Taha Can Tuman, stresin hayatın doğal bir parçası olduğunu belirterek kronikleştiğinde hem zihinde hem de bedende ciddi tahribata yol açtığını vurguladı. Tuman, asıl belirleyicinin stresli olay değil, kişinin o olayı nasıl yorumladığı ve tepki verdiği olduğunu söyledi. Uzun ve şiddetli stres dönemlerinde çaresizlik hissi gelişebildiğini; kalp-damar ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere zihinsel süreçler ve cilt sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkiler görüldüğünü ifade etti.

Kas-iskelet sistemi etkileniyor

Prof. Dr. Mehmet Ağırman, kronik stresin kas-iskelet sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ağırman, çözülemeyen stresin kronikleşmesinin ağrı algısını bozarak hafif ağrıların bile iki-üç kat daha şiddetli algılanmasına neden olabildiğini; omurga sağlığının bozulabileceğini ve duruş problemlerinin ortaya çıkabileceğini belirtti. Ayrıca stresli işlerde çalışanlarda kemik erimesi vakalarının normal popülasyona göre daha sık gözlendiğine işaret etti.

Beyin yapısı ve uyku düzeni bozuluyor

Doç. Dr. Buse Çağla Arı, stresin duygusal tepki olmanın ötesinde beyin biyolojisini doğrudan etkilediğini anlattı. Arı, artan stres seviyelerinde hormon düzeylerinin değiştiğini, yeni bilgileri öğrenmenin zorlaştığını ve başlanan işlerin sürdürülmesinde güçlük yaşandığını söyledi. Kronik stresin uyku düzenini bozarak motivasyon kaybı, zihinsel yorgunluk, migren ataklarında artış, diş sıkma ve uyanıklık saatlerinde düzensizlik gibi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Cilt bariyeri zayıflıyor, yaşlanma hızlanıyor

Uzm. Dr. Sena İnal, stresin ciltte biyolojik değişikliklere yol açtığını belirterek, stresin cildin koruyucu bariyerini zayıflattığını ve enfeksiyonlara karşı savunmasızlık oluşturduğunu söyledi. İnal, sedef gibi kronik hastalıkların stresle tetiklenebileceğini; pigment bozuklukları, yara iyileşmesinin gecikmesi ve iz kalma riskinin artması ile stresin yaşlanma sürecini hızlandırarak kırışıklıkları artırabildiğini aktardı. Stres yönetildiğinde birçok cilt probleminin düzelebileceğine dikkat çekti.

Kronik stres herkeste farklı etkiler bırakıyor

Uzm. Dr. Rahime Gök, stresin bireyler arasında farklı sonuçlar doğurduğunu belirtti. Gök, kişilik yapısı ve stresle baş etme becerilerinin önemine değinerek bazı kişilerin strese karşı daha dirençli kalabildiğini, bazılarının ise daha çabuk çöktüğünü söyledi. Uzun süreli kronik stresin zamanla psikolojik sorunların yanı sıra fiziksel hastalıklara da zemin hazırlayabileceğini vurgulayarak stres yönetiminin hem ruh hem beden sağlığı için hayati önemde olduğunu ifade etti.

Panelde uzmanlar, kronik stresin nörolojiden bağışıklığa, kas ve iskelet sisteminden cilt sağlığına kadar geniş bir yelpazede kalıcı etkiler bırakabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU TARAFINDAN DÜZENLENEN "KRONİK STRESİN BEDENSEL ETKİLERİ" PANELİNDE...

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU TARAFINDAN DÜZENLENEN "KRONİK STRESİN BEDENSEL ETKİLERİ" PANELİNDE, NÖROLOJİDEN BAĞIŞIKLIĞA, KAS SİSTEMİNDEN DERİ SAĞLIĞINA KADAR VÜCUTTA KALICI HASAR BIRAKAN STRESİN FİZYOLOJİK YIKIMI MASAYA YATIRILDI. UZMANLAR, STRESİN SADECE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE DEĞİL VÜCUT ÜZERİNDE DE OLUMSUZ ETKİLERİ OLABİLDİĞİNİ BELİRTTİ.

MEDİPOL SAĞLIK GRUBU TARAFINDAN DÜZENLENEN "KRONİK STRESİN BEDENSEL ETKİLERİ" PANELİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı
3
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
4
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Çocuklarda Gripte Erken Müdahale Hayati: Dr. Bihter Gürsel Al Uyardı
6
Eskişehir'de AFAD İRAP Toplantısı: Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Sürüyor
7
Turgutlu'da Trafik Kazası: Mesut Göbekli Hayatını Kaybetti

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027