Kuala Lumpur Forumu'nda Filistin ve İslam Dünyası Tartışıldı

Kuala Lumpur Forumu'nda Filistin'e Dair kritik Değerlendirmeler

İstanbul'da düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu, ikinci gününde önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Mahathir Muhammed'in Açıklamaları

Eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed, forum kapsamında yaptığı konuşmada, "Eğer Müslüman ülkelerin çoğunluğu bir araya gelir ve harekete geçerse, bu İsrail'i durdurmada etkili olacaktır." diye belirtti. Mahathir, ayrıca Birleşmiş Milletler'in alternatifinin olmamasının eksikliğine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'deki soykırımına müdahale edebilecek başka bir örgüt yok. Alternatifimiz olmaması büyük bir sorun."

İslam Ülkelerinin Birliği Üzerine Öneriler

Mahathir, İslam ülkeleri arasındaki birlik ve işbirliğinin önemine değinerek geri çekilmenin ve petrollerin arzını durdurmanın, İsrail'e karşı daha etkili olabileceğini dile getirdi. Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) örneğini vererek, işbirliğinin faydalarını vurguladı.

Güney Afrikalı Aktivist ve İİT'nin Rolü

Sempozyumda konuşma yapan Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, 7 Ekim 2023 tarihinin Filistin'e verilen desteğin önemli bir anı temsil ettiğini ifade etti. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) harekete geçmemesini eleştirdi ve daha güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Filistin Desteği

Prof. Dr. Berdal Aral, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin AK Parti döneminde belirginleştiğini belirterek daha bağımsız bir dış politika izleme çabalarının önemine değindi. Türkiye'nin özellikle İİT üzerinden Filistin konusunda alternatif anlatılar oluşturma çabaları dikkat çekti.

İranlı Akademisyenin Değerlendirmeleri

Dr. Mohammad Marandi, Batı'nın İsrail'e verdiği destek hakkında eleştirilerde bulunarak, "İsrail rejimi tüm bunları kendi başına yapabilecek kapasitede değil. Batı olmadan başarısız olur." dedi. Marandi, İsrail'in hava saldırılarının yol açtığı yıkımları anlatarak sivillere verdiği zarara dikkat çekti.

Bağımsızlık ve Eylemsizlik Meselesi

Prof. Dr. Sami Al Arian, İslam ülkeleri arasında birliğe duyulan ihtiyacı vurgulayarak, bağımsızlık olmadan herhangi bir projeye sahip olmanın imkansız olduğunu belirtti. Arian, mevcut bölgesel dinamiklerin ihtiyaç duyduğu değişimlerin altını çizdi ve toplumsal bölünmelerin üstesinden gelinmesi çağrısında bulundu.

Kuala Lumpur Forumu, Filistin meselesinin yanı sıra İslam dünyasının mevcut durumunu değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek için önemli bir platform sağlamaya devam ediyor.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Ümmetin Uyanış Öncüsü Filistin" başlıklı 7. Kuala Lumpur Forumu Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Programa çevrim içi olarak katılan eski Malezya Başbakanı ve Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu Başkanı Mahathir Muhammed konuşma yaptı.