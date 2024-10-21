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Küçükçekmece'de Kaçak Ürün Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de minibüste yapılan operasyonda kaçak ürünler ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:39
Küçükçekmece'de Kaçak Ürün Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de Kaçak Ürün Operasyonu

Küçükçekmece'de yapılan başarılı bir polis operasyonu sonucunda, minibüste taşınan kaçak elektronik sigara ve cinsel güç artırıcı ürünler ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Küçükçekmece Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan Emrullah Efendi Caddesi'nde hareket halindeki 34 VD 1627 plakalı panelvan minibüsü durdurarak, sürücü Hüseyin A. ve yanındaki Muhammet A. üzerinde şüpheli haller tespit etti.

Ele Geçirilen Ürünler

Yapılan aramada, toplamda 255 adet elektronik sigara, 80 elektronik sigara aparatı, 100 paket sigara ve 600 puro ile çok sayıda cinsel güç artırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Ele geçirilen ürünlerin ardından, Hüseyin A. ve Muhammet A. gözaltına alınarak Sefaköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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