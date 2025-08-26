Küçükçekmece'de Kağıt Atık Deposu Bahçesinde Yangın Söndürüldü

Küçükçekmece'de kağıt atık deposunda yangın

Olayın Detayları

Küçükçekmece'de, kağıt atıkların toplandığı depo olarak kullanılan bahçede yangın çıktı. Yangın, Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'taki 3 katlı bir binanın arka bahçesinde, kağıt toplayıcılarının atıkları koyduğu alanda başladı.

Müdahale ve Sonuç

Alevler kısa sürede tüm bahçeyi sararken, ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay nedeniyle bina ve bahçede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.