Küçükçekmece'de 'Olta Terapi' Protokolü: Denetimli Serbestlik ve Yeşilay İşbirliği

Küçükçekmece'de 'OLTA TERAPİ' Protokolü İmzalandı

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Küçükçekmece Şube Başkanlığı arasında, denetimli serbestlik kapsamında yürütülecek Balık Tutma Temelli Terapi Programı (OLTA TERAPİ) için işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ve İmzacıları

Protokol, Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ile Yeşilay Küçükçekmece Şube Başkanı Hasan Değirmenci tarafından Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde resmi olarak imzalandı.

Protokolün Kapsamı

Protokol kapsamında; denetimli serbestlik altındaki yükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ve madde bağımlıları için sosyal uyum ve rehabilitasyon çalışmaları desteklenecek, ihtiyaçlara göre özel planlamalar yapılacak.

Amaçlar

Programın hedefleri arasında; yükümlülerin zararlı çevrelerden uzak tutulması, doğayla temasla stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, sabır ve disiplin duygusunun güçlendirilmesi, öfke kontrolünün sağlanması ve ilgi alanlarının balık tutma ve doğaya yönlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca çevre bilinci kazandırmak ve sosyal uyum süreçlerini desteklemek de öncelikler arasında bulunuyor.

Uygulama ve Eğitim

Uygulama sürecinde, yükümlüler Yeşilay uzmanları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanları gözetiminde olta kullanımı, güvenlik ve çevre etiği konularında eğitimler alacak. Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık seminerleri, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri de yürütülecek.

Eğitime Yönlendirme ve Kayıt

Program süresince uzmanlar tarafından ihtiyaç tespitleri yapılacak; okulu bırakan suça sürüklenen çocukların yeniden eğitim kurumlarına yönlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması sağlanacak.

Değerlendirme ve İzleme

Uzmanlar tarafından düzenli anket ve değerlendirmeler ile programın yükümlülerin toplumsal hayata uyumu ve suç oranlarının düşürülmesi üzerindeki etkisi bilimsel olarak ölçülecek. Elde edilen veriler doğrultusunda uygulama süreçleri ve hedefler güncellenecek.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Küçükçekmece Yeşilay Şube Başkanlığı arasında denetimli serbestlik kapsamında Balık Tutma Temelli Terapi Programı (OLTA TERAPİ) alanında işbirliği protokolü imzalandı.