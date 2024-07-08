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Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: 13 Yaralı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza, 13 kişinin yaralanmasına ve E-5 Karayolu'nda trafiğin durma noktasına gelmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 09:09
Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda zincirleme kaza: 13 Yaralı

Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkiinde, sabah saat 06.45 sıralarında 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü şoförü ile bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez arasında trafikte tartışma çıktı. İddiaya göre, Suiçmez aracını durdurmayarak 34 LUN 036 plakalı servis aracına çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle arkasından gelen diğer bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme bir kazaya neden oldu.

Yaşanan kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nun Edirne istikametindeki iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten sağlamaya çalışırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın etkisiyle oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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