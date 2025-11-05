Kula'da Helal Kazanç ve Dürüst Kazanç Söyleşisi — Esnaf ile Öğrenciler Buluştu

Kula'da 'Helal Kazanç ve Dürüst Kazanç' Söyleşisi Gerçekleşti

Programa ilgiyi esnaf ve öğrenciler çekti

Kula İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Helal kazanç ve dürüst kazanç söyleşisi, İlçe Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Hacı Ömer Özbayacı Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Açılış ve vurgulanan değerler

Program, Kula İlçe Spor Müdürü Ufuk Özlem'in açılış konuşmasıyla başladı. Özlem, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine dikkat çekerek söyleşinin bu hedefe katkı sunduğunu belirtti.

Esnaflardan tecrübe ve öğütler

Kula Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Aytekin Şadan söz alarak öğrencilere esnaflığın ve ahiliğin toplumdaki yerini aktardı. Şadan, 'Ticarette ve esnaflıkta başarılı olmanın temelinde dürüstlük, güven ve helal kazanç anlayışı vardır.' diyerek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Söyleşiye ayrıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, ilçede 50 yılı aşkın süredir esnaflık yapan leblebici İbrahim Karcıoğlu, ayakkabıcı Mehmet Baylan ve semerci ustası Ali katıldı. Deneyimli ustalar, kuşaktan kuşağa aktarılan esnaflık kültürü ile yarım asrı aşan meslek tecrübelerini öğrencilere anlattı.

Etkinlik, gençlere mesleki ve ahlaki değerleri aktarma hedefiyle düzenlenen söyleşinin toplum ve esnaf açısından önemini bir kez daha ortaya koydu.

