Kula'da müstakil evde yangın paniği: İtfaiye alevleri kontrol altına aldı

Kula'da tek katlı Hüseyin Çelik'e ait evde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; yaralanma yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:32
Kula'da müstakil evde yangın paniği: İtfaiye alevleri kontrol altına aldı

Kula'da müstakil evde yangın paniği: İtfaiye alevleri kontrol altına aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yeri ve zaman

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zaferiye Mahallesi 74 Sokak'ta Hüseyin Çelik'e ait tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Müdahale ve sonuç

Vatandaşların yükselen dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede ulaşıp alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Kula'da müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kula’da müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu

