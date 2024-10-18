Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Aksaray'daki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen üzücü bir trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolu üzerinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Birlikte Olmanın Önemi

Bakan Ersoy'un mesajı, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara moral kaynağı oldu.